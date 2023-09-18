إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بجروح متنوعة، منذ قليل، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف" وجرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى ربع نقل، بمدخل مدينة إهناسيا بطريق "إهناسيا ـ بني سويف"، حيث جرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "نجلاء م.ع" 52 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و"مديحة ف.م" 51 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"صفاء ي.أ" 50 عامًا، مصابة بإشتباه كسر بالساق الأيسر، و"مروان ف.ع" 11 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالساق الأيسر، جميعهميقيمون مركز إهناسيا ببني سويف.