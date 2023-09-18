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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 122 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا عن ضبط 122 مخالفة تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

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وشدد محافظ المنيا على تكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وضبط أسعار السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية ومحدودي الدخل وتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجها مديرية التموين والجهات المعنية بمتابعة المرور والتفتيش على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز للتأكد من توافر كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين بأسعار في متناول الجميع.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره أن الحملات أسفرت عن تحرير 122 مخالفة تموينية خلال اليومين الماضيين، منها 107 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية منها (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف عن الإنتاج - تصرف وتجميع في حصة الدقيق)، و 15 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (ذبح خارج المجازر الحكومية – عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود ترخيص - مجهولة المصدر - غش تجارى).

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