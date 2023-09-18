صفقات وسمعة النادي.. مرشح في انتخابات الزمالك يكشف عن خطة حسين لبيب

أكد هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، بأن الحل حاليا للنادي هو وجود مجلس جديد، وأن الانتخابات جاء في الوقت المثالي.

وقال هشام في تصريحات خلال برنامج كورة في الـ 90 الذي يذاع عبر إذاعة راديو 9090: ترشحي مع قائمة حسين لبيب أحد أهم أسبابه أنه فعلا عاوز يفيد النادي، ونجهز للانتخابات منذ أشهر طويلة وليس منذ أيام.

وتابع: هدف مجلس حسين لبيب الأساسي هو عودة سمعة الزمالك مرة أخرى كنادي عريق وكبير في مصر وإفريقيا.

وأضاف بأن قائمة حسين لبيب الذي يتواجد بها لديها خطة كاملة لدفع كل الغرامات ضد النادي.

وقال هشام “ هدفنا دفع كل الأموال على النادي لإذالة مسألة عقوبات القيد على النادي.”

وتابع: نريد دعم فريق الكرة بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي، وأتمنى من جماهير الزمالك دعم الفريق للوقوف على قدمه مرة أخرى.