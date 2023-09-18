مران أخير لمودرن فيوتشر في تنزانيا استعداداً لفاركو بالدوري

استأنف فريق مودرن فيوتشر، تدريباته صباح اليوم الإثنين، بتنزانيا، وذلك استعداداً لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز.

وشارك في التدريبات الجماعية مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس أمام سينجيدا بالكونفدرالية، فيما خضع اللاعبين الأساسيين لجلسات استشفائية.

ومن المقرر أن تعود بعثة مودرن فيوتشر من تنزانيا إلى مصر مساء اليوم الإثنين.

ويحل مودرن فيوتشر، ضيفاً على فاركو، الخميس المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصراً، على ملعب ستاد برج العرب، في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.