جرحني وبيعمل تريند.. حورية فرغلي تفتح النار على نزار الفارس.. فيديو

ردت الفنانة حورية فرغلي، على ما يروج عليها من شائعات مضللة لا أساس لها من الصحة، قائلة: "من حق الفنان يعترض على أي شائعات تطاله".

وقالت حورية فرغلي في لقاء لها على قناة "العربية"،: "الإعلامي نزار الفارس طلب يعمل لقاء معي من العراق وأثناء التسجيل لقيته بيقولي أنا عايز أجبر خاطرك وأطلب إيدك".

وأضافت حورية فرغلي :" لما قالي كده اتخضيت وجرحني لما قال لي أنا عايز أجبر بخاطرك وأطلب إيديك".

وأكملت حورية فرغلي:" كان لازم أطلع وأكذب الشائعات التي روج لها الإعلامي نزار الفارس وهو جالي عشان يعمل تريند على السوشيال ميديا ".

ولفتت حورية فرغلي:" بلاقي الجمهور على السوشيال ميديا بيدافع عني وعن أدواري الفني ويرد على أي شائعة تروج ضدي ".