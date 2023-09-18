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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دفعة الشعراوي.. وزير الأوقاف يقدم 280 إماما جديدا للمساجد

وزير الأوقاف مع الأئمة
وزير الأوقاف مع الأئمة الجدد

رحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة بحضور قيادات وزارة الأوقاف، متمنيًا لهم التوفيق.

كما وجه وزير الأوقاف، الشكر لقواتنا المسلحة الباسلة على ما قدمته من تدريب لهؤلاء الأئمة، مبينًا أنهم نخبة شديدة التميز تم انتقاؤها بعناية بالغة، وأنهم يدركون أكثر من غيرهم معنى الحق والعدل والشفافية في اختيار الكفاءات المتميزة، فجميعكم وصل بجهده، مؤكدًا أن الاختبارات تمت بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، وهو ما يؤكد أننا نسير في المسار الصحيح وهو الاعتماد على الكفاءات، وأن الكفاءة ولا شيء غيرها هي المعيار الوحيد للاختيار.

وأكد وزير الأوقاف، على أهمية تجديد النية مع الله (عز وجل)، وأن تتحول الوظيفة إلى رسالة وسيعينك الله عليها، يقول الإمام الغزالي رحمه الله: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فجدد النية في عملك خدمة لدينك ووطنك.

وأعلن وزير الأوقاف،  أنه تم إطلاق اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي على هذه الدفعة تيمنًا بأن يكون من بينهم يومًا ما من يحقق ما حققه فضيلة الشيخ الشعراوي (رحمه الله) في زمانه.

وخلال اللقاء طلب خمسة وثلاثون إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن.

ووافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على طلبهم وشكرهم عليه متمنيًا لهم كل التوفيق، وهم :
1. أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية
2. مصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية
3. أحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء
4. محمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية
5. أحمد رضا السيد السيد - الشرقية
6. إسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة
7. عبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم
8. محمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية
9. محمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية
10. محمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية
11. عوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية
12. أحمد محمد أحمد محمد - قنا
13. محمد جابر صالح سيد - بني سويف
14. إسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية
15. أحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية
16. محمد ثروت سلامه أبو حامد - بني سويف
17. أحمد السيد حسن سليمان - الشرقية
18. أحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج
19. محمد على تمساح عطا - قنا
20. أحمد فهمى بكر محمد - الشرقية
21. محمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا
22. محمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية
23. خالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة
24. عمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة
25. محمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية
26. محمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية
27. محمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية
28. عبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج
29. حمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية
30. حسام أشرف محمد محمد - المنوفية
31. محمود السيد محمود على - الأقصر
32. محمود صلاح أحمد سليمان - قنا
33. أحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف
34. مصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية
35. إسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية

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وزير الاوقاف الأئمة الجدد الشعراوي مسجد النور

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