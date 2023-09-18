محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

قال الفنان محمد أبو داوود ، أنه دائمًا فى حالة قلق من أن الجمهور يمل من تواجده بشكل مستمر ، بالرغم من مشواره الفني الممتد لأكثر من 50 عامًا.

وأضاف “أبو داوود”، خلال برنامج "لمن يهمه الفن" الذى يذاع على “نغم إف إم”، التى تقدمه أميرة نور، أنه بالرغم من المتاعب التى واجهها خلال مشواره الفني، إلا أن متعة الحياة فى الكفاح والتعب، ولكنه دائمًا قلق بشأن أن الجمهور يمل من تواجده المستمر.

وتابع الفنان، حديثه قائلاً “لا أفكر مطلقا في الناحية المادية والأموال، والشعور الأهم لدي هو التواجد فى الأماكن الذى يوجد بها فن”.

المهرجان القومي للمسرح المصري

وأعرب الفنان محمد أبو داوود مؤخرًا عن سعادته البالغة بتكريمه فى المهرجان القومى للمسرح المصرى، معلقًا "بشكر كل إدارة المهرجان اللى شرفونى بتكريمى بعد مشوارى الطويل ".

وقال خلال لقائه ببرنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: "أن المسرح هو بيته الأساسي الذى تربي فيه منذ عمر 9 سنوات وبدأ بالعمل مع والده الفنان حسن أبو داوود، حيث قدم دور طفل صغير اسمه "فلفل".

وتابع أنه عمل مع والده حتى ألتحق بمسرح القطاع العام وألتحق المعهد العالى للفنون المسرحية".

واستطرد أنه عمل بالمسرح جميع الوظائف ، وعمل كملقن ومساعد إدارة خشبة مسرح حتى وصل أن يصبح لمساعد مخرج حتى مخرج أول حتى وصل أعلى مخرج.".

يذكر محمد أبو داوود قد شارك في مسلسل آخر دور، وكان من بطولة الفنانة دينا الشربيني، والذى حقق نجاحًا كبيرًا، و دارت أحداثه حول روان التي تتمنى أن تحصل على الحكم ببراءتها من جريمة قتل زوجها ، وتريد العودة إلى عملها وحياتها السابقة، لكن تبدأ الأمورأن تسوء أكثر..

وضم الفيلم مجموعة من النجوم منهم، دينا الشربيني، ميمي جمال، أحمد خالد صالح، مريم خشت، نهى عابدين، محمد أبو داوود، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي..