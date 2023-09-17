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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. الجديد في خناقة مصطفى قمر وطارق الشناوى.. مأساة حورية فرغلى.. انتصار محمد فراج على أكرم حسنى

حورية فرغلى وحسن
حورية فرغلى وحسن شاكوش وطلقته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة عن محمود حجازي وحورية فرغلى، نوضح أبرزها فيما يلي:


مفاجأة.. محمد فراج ينتصر على أكرم حسنى وكريم عبدالعزيز وهنيدى ورمضان يتراجع

شهد الموسم السينمائي الحالي، منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي.

والداى انفصلا وعمرى يومين وتأخرت فى الكلام 8 سنوات.. مأساة حورية فرغلى

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن مرحلة الطفولة والتى وصفتها بالصعبة، وذلك أثناء استضافتها فى برنامج in deep مع الاعلامى تامر شلتوت.

وقالت حورية فرغلى : أنا مريت بمرحلة طفولة صعبة جدا لأن والدى انفصل عن والدتى بعد ولادتى بيومين فقط وهو الأمر الذى أثر عليا كثيرا وتسبب فى تأخري فى الكلام حتى سن 8 سنوات.

ابعد عنى عشان متتهزأش .. خناقة بين مصطفى قمر وطارق الشناوى تنتهي بتحرير محضر

دخل مصطفى قمر والناقد طارق الشناوي في سجال وخلاف شديد وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد بعضهما وذلك بعد انتقاد الشناوي لفيلم "أولاد حريم كريم" والذى يعرض حاليا فى السينما.

سر رفض تكريم عبلة كامل بالمهرجانات.. محمد رياض وأمير رمسيس يجيبان

تظل الفنانة عبلة كامل أيقونة فنية لن تتكرر فى عالم الفن ، حيث أنها حرصت طوال مسيرتها الفنية على امتاع الجمهور بادائها السلس والبساطة والقريب أيضا من المواطن البسيط، لذلك كان يرونها شبيهة لهم وقريبة منهم، كما أنها على مدار سنوات طويلة من العطاء لم يثير الجدل أو تحدث مشكلة داخل أى عمل فنى والتى تحتفل اليوم بعيد ميلادها اليوم.

حورية فرغلى تخرج عن صمتها وتكشف عن فتاة أزمة حسن شاكوش وطليقته

كشفت الفنانة حورية فرغلى عن اسم الفتاة التى كانت تقصدها ريم طارق، طليقة الفنان حسن شاكوش، فى تصريحاتها السابقة.

مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

كشف الملحن محمد يحيى، عن أول أجر حصل عليه في بداية مشواره الفني، وهو 400 جنيه مصري، المطرب الشعبي عمدة، مشيرًا إلى أن هذا الأجر دفعه إيجار شهرين للبنسيون الذي كان يعيش فيه بالقاهرة في ذلك الوقت، وتبقى معه 100 جنيه أكل منها وجبة لأحد المطاعم الشهيرة وكان سعرها 16 جنيهًا في ذلك الوقت.

محمد فراج وبسنت شوقي «كابل جديد».. بدأت شرارة الحب في تحت السيطرة

كابل جديد فى السينما والتليفزيون يجمع بين محمد فراج وزوجته بسنت شوقى حيث تعاونا حتى الآن فى خمسة أعمال سواء قبل الزواج أو بعده وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

احمد فهمي الفنان حسن شاكوش الفنانة حورية فرغلي الفنانة عبلة كامل الناقد طارق الشناوى بسنت شوقي

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