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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابعد عنى عشان متتهزأش .. خناقة بين مصطفى قمر وطارق الشناوى تنتهي بتحرير محضر

مصطفى قمر وطارق الشناوى
مصطفى قمر وطارق الشناوى

دخل مصطفى قمر والناقد طارق الشناوي في سجال وخلاف شديد وصل إلى حد رفع دعاوى قضائية ضد بعضهما وذلك بعد انتقاد الشناوي لفيلم "أولاد حريم كريم" والذى يعرض حاليا فى السينما.

نرصد في التقرير التالي القصة الكاملة لأزمة طارق الشناوي ومصطفى قمر.

انتقادات طارق الشناوي للفيلم

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي رأيه في فيلم أولاد حريم كريم والذى طرح في السينمات منذ ما يقرب من أسبوع.

وأكد الشناوي في لقائه ببرنامج et بالعربي أن فيلم أولاد حريم كريم من أسوأ الأفلام السينمائية خلال هذا الموسم.

وأضاف الشناوي أن علي إدريس مخرج الفيلم وزينب عزيز مؤلفة العمل قدما عملا ليس له علاقة بفن السينما.

وتابع الشناوي أن مصطفى قمر بطل العمل لا يزال يعيش فى زمن السينما القديمة دون مراعاة التطورات التي طرأت على السينما فى السنوات القليلة الماضية.

هجوم مصطفى قمر 

وتسبب رأى طارق الشناوي في الفيلم بغضب مصطفى قمر والذى قرر أن يهاجم الشناوي بقوة وقال : هو أنا مش طلبت منك تبعد عني أصلا  وما تتكلمش عني علشان ماتتهزأش طيب انت اللي جيبته لنفسك عموما ياللي اسمك طارق انت كاتب كلام اهبل يدل للمرة المليون انك ما شفتش الفيلم وعموما اللي حيرد عليك جمهور السينما الحقيقي اللي دخل الفيلم اللي مالوش دعوة بالنفاق أو مصلحة أي حد تاني (فكرني كدة شغلتك ايه….؟…. هي من اريع حروف بيتهيألي.

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تدخل بشرى 

ودخلت على الخط الفنانة بشرى إحدى أبطال العمل ومنتجته أيضا وقالت : "أنا شايفة أن كل واحد حر في رأيه و الرأي لا يمثل إلا صاحب الرأي، لكن الجمهور شأن آخر و الغالبية قد قالت كلمتها ورأي واحد سلبي و غير موضوعي أمام الإشادات في قاموس النسبة والتناسب يساوي واحد في الألف أو المليون و دي نسبة لا تذكر"

وأضافت الفنانة بشري : "لو الأستاذ طارق شايف أن مصطفي قمر قديم وإحنا كلنا 12 بطلا و بطلة من الجيلين كلنا قدام هو حر ، مع أن مصطفى من أكتر النجوم معاصرة وتجديد، ومن أول من أحدث تطوير في الأغنية المصورة وأغانيه بتتلعب في كل مكان و محفوظة من كل الأجيال".

وتابعت بشري : "أحنا نسيب كل جديد و حديث للأستاذ طارق وإحنا قاعدين مبسوطين و مرحرحين في القديم، حتي المثل بيقول القديمة تحلى ولو كانت أحلى، وأنا شخصياً من مواليد الثمانينات وأحب القديم أوي".

واستكملت بشري : "كان بالأحرى للناقد الكبير كتابة نقد موضوعي، وعدم إهمال جهود 12 ممثل بالفيلم منهم مجموعة من الشباب الواعد، و لكن الأمر مشخصن كما يبدو مع شخص نجم الفيلم، لو مش عجبك القديم يا أستاذ طارق في 6 وجوه جديدة في الفيلم مش عاجبين حضرتك؟، ده قرار واعي بتحطيم الشباب .. إذن لا تحدثني عن الحداثة وتتهمنا بالقدم".

دعوى قضائية 

وكلام مصطفى قمر دفع طارق الشناوي إلى اتخاذ قرار بمقاضاته حيث أكد على أنه يعتزم مقاضاة مصطفى قمر بعد هجومه عليه من خلال صفحته الرسمية والإساءة له على حسب تعبيره عقب انتقاده لفيلم أولاد حريم كريم.

وأضاف طارق الشناوي خلال حلوله ضيفا على برنامج et بالعربي أنه لا يقبل بالإهانة التي تعرض لها من مصطفى قمر كونه انتقد عمل فني، مشيرا إلى أن مصطفى قمر قام بسبه علني وهو ما يحاسب عليه القانون لذلك قرر مقاضاته بتحرير محضر ضده.

كما قرر مصطفى قمر تصعيد الأمر أيضا ورفع دعوى قضائية ضد طارق الشناوى. 

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