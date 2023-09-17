مكنتش لاقي تمن الأكل والعلاج|الملحن محمد يحيى يكشف لـ«صدى البلد» أول أجر له

كشف الملحن محمد يحيى، عن أول أجر حصل عليه في بداية مشواره الفني، وهو 400 جنيه مصري، المطرب الشعبي عمدة، مشيرًا إلى أن هذا الأجر دفعه إيجار شهرين للبنسيون الذي كان يعيش فيه بالقاهرة في ذلك الوقت، وتبقى معه 100 جنيه أكل منها وجبة لأحد المطاعم الشهيرة وكان سعرها 16 جنيهًا في ذلك الوقت.

وتابع الملحن محمد يحيى، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «أنا الفترة دي كنت جاي من الصعيد بدور على حلمي.. وتعبان فيها قوي.. وكنت قاعد لوحدي وبعاني وكنت في الدراسة وبشتغل .. فكنت بنزل أماكن أغني بالجيتار».

وعن تعامله في الوسط الفني، قال محمد يحيى: «أنا طول عمري بتعامل باللي أنا اتربيت عليه من أبويا وأمي والأخلاق.. ولما بيبقى في حد أخلاقه مش تمام خلاص ببعد عنه».

وكشف محمد يحيى، عن موقف صعب تعرض له في بداية حياته بالقاهرة، بعد إصابته بدور برد ولم يجد معه أكل أو أي نقود، فوجد زجاجة مياه غازية «حاجة ساقعة» بها زيت، فغسلها ليستبدلها من السوبر ماركت بـ 1.5 جنيه مصري، وبثمنها قام بشراء رغيفين خبز وطعمية وجبنة وإسبرين خافض للحرارة.

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

وكان قد حلّ الملحن محمد يحيى ضيفًا على موقع “صدى البلد” الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لا سيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرًا.

وخلال الندوة، تحدث محمد يحيى عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

وتحدث أيضا محمد يحيى عن كواليس أغنية “السخان” لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه.

وتطرق محمد يحيى إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه.

محمد يحيى وبدايته

وتحدّث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية.

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغانٍ أخرى.

وسيقوم موقع “صدى البلد” الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني.