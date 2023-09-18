وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا فقدت الكثير من القوات خلال الهجوم المضاد، مشيرا إلي أنها لم تتمكن من إحراز تقدم كبير على الجبهة.

وكتب ماسك، عبر منصة “إكس”: "هناك الكثير من الوفيات مقابل هذه النتيجة الصغيرة".

جاءت تصريحات ماسك، تعليقا علي منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، حول الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

في الآونة الأخيرة، تعرض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك لانتقادات شديدة لأنه أمر بتقييد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط هجوم شنته أوكرانيا على سفن أسطول البحر الأسود الروسي.