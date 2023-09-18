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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

إيلون ماسك
إيلون ماسك

قال رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم الإثنين، إن  أوكرانيا فقدت الكثير من القوات خلال الهجوم المضاد، مشيرا إلي أنها لم تتمكن من إحراز تقدم كبير على الجبهة.

وكتب ماسك، عبر منصة “إكس”: "هناك الكثير من الوفيات مقابل هذه النتيجة الصغيرة".

جاءت تصريحات ماسك، تعليقا علي منشور لرجل الأعمال، ديفيد ساكس، حول الهجوم المضاد الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

أردوغان يلتقي إيلون ماسك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة

الشيوخ الأمريكي يستجوب البنتاجون عن دور إيلون ماسك في عرقلة هجوم أوكراني

في الآونة الأخيرة، تعرض رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك لانتقادات شديدة لأنه أمر بتقييد خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك بالقرب من شبه جزيرة القرم، وبالتالي إحباط هجوم شنته أوكرانيا على سفن أسطول البحر الأسود الروسي.

أوكرانيا الهجوم المضاد إيلون ماسك ستارلينك

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