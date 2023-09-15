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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يستجوب البنتاجون عن دور إيلون ماسك في عرقلة هجوم أوكراني

صدى البلد

طلب ثلاثة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إجابات من وزارة الدفاع بشأن دور إيلون موسك في إحباط هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على سفن عسكرية روسية، وفقًا لرسالة حصل عليها موقع أكسيوس.

 

تعرض ماسك لانتقادات شديدة لرفضه طلبًا في العام الماضي لتفعيل شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك التابعة لشركةسبيس أكس، على جزء من ساحل القرم للسماح لأوكرانيا بضرب السفن الروسية في قاعدة سيفاستوبول البحرية على البحر الأسود.

 

تم الإبلاغ عن رفض الطلب لأول مرة بواسطة شبكة سي أن أن،بناءً على مقتطفات من السيرة الذاتيةالخاصة بماسك.  وقال المؤلف منذ ذلك الحين إن مقتطفات من الكتاب أخطأت في وصف ما حدث.

 

ادعى ماسك أنه رفض الطلب لأنه إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون سبيس أكس،متواطئًا بشكل واضح في عمل كبير من أعمال الحرب وتصعيد الصراع".

 

قال مسؤولون أوكرانيون وأجانب آخرون إن قرار ماسك يحمي الأصول العسكرية الروسية ويساعد موسكو في غزوها غير المبرر لأوكرانيا.

كانت السفن الروسية في قاعدة سيفاستوبول بمثابة منصات إطلاق لصواريخ كروز، التي استخدمتها موسكو ضد أهداف مدنية.

 

في الرسالة التي أرسلها يوم الجمعة إلى وزير الدفاع لويد أوستن، طلب السيناتور إليزابيث وارين وجين شاهين وتامي دكوورث توضيحًا لما حدث.

 

روت الرسالة روايات مختلفة عن تصرفات " ماسك " فيما يتعلق بمحطات ستارلينك ووصول أوكرانيا إليها. وذكر أعضاء مجلس الشيوخ أن "الارتباك بشأن ما حدث بالفعل خلال هذا الهجوم الأوكراني - والدور المحدد لماسك يتطلب إجابات".

 

جاء في الرسالة أن شركةسبيس أكس هي "المقاول الرئيسي وشريك الصناعة المهم" لوزارة الدفاع. وكتب أعضاء مجلس الشيوخ أنه إذا تمكن هؤلاء المتعاقدون من التصرف بشكل مستقل لإلغاء خدماتهم فإن ذلك سيشكل "مخاطر جسيمة على الأمن القومي". 

 

جاء في الرسالة: "تثير التقارير مخاوف جدية بشأن ما إذا كان ماسك قد تدخل شخصيًا لتقويض شريك رئيسي للولايات المتحدة في منعطف حرج، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ولماذا سمح له بذلك". 

 

كما سأل أعضاء مجلس الشيوخ، وجميعهم ثلاثة أعضاء في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أوستن عما إذا كانت هناك حالات تم فيها تعطيل أو تقييد ستارلينكأو الخدمات الأخرى التي تم شراؤها تجاريًا لأوكرانيا "من قبل المزود التجاري لأسباب غير فنية".

 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مسؤولون روس وأوكرانيون إن الهجمات الصاروخية من أوكرانيا ألحقت أضرارا بهدفين بحريين روسيين على الأقل، بما في ذلك غواصة كانت تخضع لإصلاحات في سيفاستوبول، حسبما ذكرت رويترز.

 

كما دمرت الضربات الأوكرانية جسر كيرتش، وهو طريق إمداد حيوي لقوات الكرملين في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا في عام 2014. قدمت شبكة ستارلينك خدمات الإنترنت في أوكرانيا منذ أن تم تدمير خدمات البلاد في الأيام الأولى للغزو الروسي.

 

تستخدم الحكومة الأوكرانية والجيش، بما في ذلك القوات الموجودة على الخطوط الأمامية، ستارلينك للاتصالات، على الرغم من أن الشركة قلصت قدرة البلاد على استخدامها لتشغيل الطائرات بدون طيار، والتي كانت حاسمة في حربها ضد روسيا.

الديمقراطيين مجلس الشيوخ وزارة الدفاع أوكرانية إيلون موسك

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