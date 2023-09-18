الهجوم المضاد كارثي.. جندي أوكراني يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن الحرب

ذكرت صحيفة “إل بايس” الإسبانية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني يصف المرحلة الأولى من الهجوم المضاد، بأنها كارثية، حيث فقدت العشرات من المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك التي قدمها الحلفاء.

وحسب الصحيفة “الإسبانية، وصف جندي بالجيش الأوكراني المرحلة الأولى من الهجوم المضاد في يونيو ويوليو، والتي فقدت خلالها العشرات من المركبات المدرعة، بما في ذلك تلك التي قدمها الحلفاء لأوكرانيا، بأنها كارثية”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، الهجوم المضاد بأنه “ناجح”، على خلفية الانتقادات الغربية للهجوم الفاشل للقوات المسلحة الأوكرانية.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بودولياك، إن “الهجوم الأوكراني المضاد ناجح".

وأكد المستشار الرئاسي الأوكراني، أن "المبادرة تقف بالكامل إلى جانب أوكرانيا".