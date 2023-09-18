مقاضاة 3 دول .. أوكرانيا تهدد أوروبا

قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، اليوم الإثنين، إن كييف دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي فرضته على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال كاتشكا، إن “القيود الانتقامية الأحادية الجانب مطروحة أيضًا على الطاولة… أوكرانيا قد تحظر على وجه الخصوص استيراد الفواكه والخضروات من بولندا، لأن وارسو لم تحافظ على القيود السابقة فحسب، بل أضافت أيضًا قيودًا جديدة”.

وفي مايو، أقنعت الدول الثلاث بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية من أسواقها المحلية. وانتهى العمل بهذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، لكن ثلاثة من أصل خمسة أعادت فرض إجراءات الحماية المحلية.

وقامت بولندا والمجر بتوسيع قائمتيهما للسلع المحظورة، وهو ما وصفه كاتشكا بأنه “سخيف”.

ووصف كاتشكا، مضاعفة بودابست بأنها رمزية إلى حد كبير، على عكس الحظر الذي فرضته وارسو على الدقيق والأعلاف، والذي سيكون له عواقب وخيمة على المنتجين الأوكرانيين.

وحذر المسؤول من أن الانتقام من الفواكه والخضروات البولندية سيتبع ما لم تعيد البلاد النظر في هذه الخطوة.

واتهم كاتشكا الدول الثلاث بعدم احترام بروكسل وتقويض الثقة العالمية في قدرة قيادة الاتحاد الأوروبي على حكم الكتلة.

وقال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، إن مقاضاتهم في منظمة التجارة العالمية تهدف إلى إظهار للعالم أن “هذه الإجراءات خاطئة من الناحية القانونية”.

كما ادعى أن الحكومة البولندية لا تستطيع حماية مزارعيها من المنافسة الأوكرانية لأن “الأسعار عالمية”.