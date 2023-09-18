الجيش الروسي يدمر مستودعات لصواريخ ستورم شادو البريطانية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، عن توجيه ضربة صاروخية مكثفة الليلة الماضية، استهدفت مستودعات لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية.

وأفادت الدفاع الروسية أنها وجهت صواريخ على مخازن ذخيرة تحتوي على اليورانيوم المنضب في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيانها:" القوات صدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، هجومين شنتهما قوات كييف في اتجاه كراسنو-ليمان، وتمكنت من القضاء على حوالي 50 جنديا أوكرانيا".

كانت قد أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على 7 كيلومترات مربعة من الأراضي من القوات الروسية في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار “تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، وحررت قوات الدفاع في الجنوب 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي”.

وأشارت ماليار إلى أن قوات كييف استعادت في الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمرة الواقعة شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية استعادت أيضًا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا، مشيرة إلى أن قوات كييف حررت أراضي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء الهجوم المضاد.