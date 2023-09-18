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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تطالب محكمة العدل الدولية بإسقاط دعوى مرفوعة ضدها من أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

طالبت روسيا محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الاثنين، بإسقاط الدعوى التي رفعتها أوكرانيا ضد إدعاء موسكو بأن غزوها لأوكرانيا تم تنفيذه لمنع إبادة جماعية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تم تقديم الطلب في بداية جلسات الاستماع المتعلقة باختصاص محكمة العدل الدولية.

ورفعت أوكرانيا القضية بعد أيام فقط من الغزو الروسي في 24 فبراير من العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررًا لمنع وقوع إبادة جماعية في شرق أوكرانيا.

ويواصل المسؤولون الروس اتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وكررت روسيا، اليوم الاثنين، مزاعم بأن "النظام المعادي للروس والنازيين الجدد في كييف" يستخدمون اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي انضمت الدولتان طرفا فيها، كذريعة "لسحب" القضية إلى المحكمة.

وتريد روسيا إلغاء القضية وتقول إن المحكمة ليس لها اختصاص.

ولن تتعمق جلسات الاستماع، المقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، في حيثيات القضية وستركز بدلاً من ذلك على الحجج القانونية حول الاختصاص القضائي.

وقال وكيل روسيا لدى المحكمة جينادي كوزمين في كلمته الافتتاحية "أوكرانيا لا تتهم روسيا بارتكاب إبادة جماعية. كما أنها لا تتهم موسكو بالفشل في منع الإبادة الجماعية أو المعاقبة عليها. على العكس من ذلك، تصر أوكرانيا على عدم حدوث إبادة جماعية".

وأضاف "وهذا وحده ينبغي أن يكون كافيا لرفض القضية. لأنه وفقا للسوابق القضائية للمحكمة، إذا لم تكن هناك إبادة جماعية، فلا يمكن أن يكون هناك انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية".

روسيا محكمة العدل الدولية أوكرانيا إبادة جماعية الغزو

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