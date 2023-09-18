رغم الاعتراضات.. أوكرانيا تقدم عرضا للاتحاد الأوروبي لاستيراد الحبوب

أفادت وكالة أنباء "بي آيه بي" البولندية، بأن كييف اقترحت على المفوضية الأوروبية نظاما فريدا للتصاريح التي تنظم استيراد الحبوب الأوكرانية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الوكالة، أن “أوكرانيا قدمت إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل اقتراحا بشأن استيراد الحبوب إلى دول الاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن نظام تصاريح التصدير… وسيتم اتخاذ القرار بشأن هذه التصاريح من قبل كييف، حتى لو اعترضت الدول الأعضاء”.

وأضافت أنه من المقترح مناقشة التصاريح مع دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ولكن بغض النظر عن نتائج المشاورات، فإن القرار النهائي يجب أن يظل في يد كييف.

وأكدت أن "سفير بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، أندريه سادوس، انتقد اقتراح أوكرانيا الجديد، الذي، في رأي بولندا، لا يحل مشكلة السيطرة على تدفق الحبوب الأوكرانية والحد منه".

وفي وقت سابق، قال ممثل الشؤون التجارية الأوكراني، تاراس كاتشكا، إن كييف دعوى قضائية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر الذي فرضته على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وحسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، قال كاتشكا، إن “القيود الانتقامية الأحادية الجانب مطروحة أيضًا على الطاولة… أوكرانيا قد تحظر على وجه الخصوص استيراد الفواكه والخضروات من بولندا، لأن وارسو لم تحافظ على القيود السابقة فحسب، بل أضافت أيضًا قيودًا جديدة”.

وفي مايو، أقنعت الدول الثلاث بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض حظر مؤقت على الحبوب الأوكرانية من أسواقها المحلية. وانتهى العمل بهذا الإجراء يوم الجمعة الماضي، لكن ثلاثة من أصل خمسة أعادت فرض إجراءات الحماية المحلية.

وقامت بولندا والمجر بتوسيع قائمتيهما للسلع المحظورة، وهو ما وصفه كاتشكا بأنه “سخيف”.