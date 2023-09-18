قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إن أوكرانيا ليست مستعدة للتخلي عن جزء من أراضيها من أجل السلام.

وفي مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، قال زيلينسكي، ردا علي سؤال حول تخلي أوكرانيا عن جزء من أراضيها من أجل السلام: “لا، لسنا مستعدين لذلك”.

في الوقت نفسه، عندما سئل عما إذا كان موقفه يتعلق أيضا بشبه جزيرة القرم تهرب زيلينسكي من الإجابة.

وفي وقت سابق، قالت عضوة الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، إن الولايات المتحدة منخرطة في حرب بالوكالة مع روسيا لأن عائلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مأزق ولا يمكنها قول لا للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جرين: "نحن اليوم في حرب في أوكرانيا، في حرب بالوكالة مع روسيا، لأن بايدن في مأزق… لم يستطع أن يقول لا لزيلينسكي، وما زال لا يستطيع أن يقول لا لزيلينسكي".

ولفتت عضوة الكونجرس، إلى أنه حتى أثناء تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس، تلقت كييف مليار دولار من الولايات المتحدة مقابل إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين من منصبه.