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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمكافحة “إرهاق الحرب”.. نداء عاجل من أوكرانيا لـ الغرب

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، إن أوكرانيا تواجه خطر تفكك شبكة المساعدات الخارجية بسبب تراجع التفاؤل وخيبة الأمل المتزايدة بين داعميها الغربيين.

وكتب دانيلوف، في مقال لصحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، أن “وسائل الإعلام الغربية ذات السمعة الطيبة والمؤثرة تنشر مواد تشير إلى فشل الهجوم المضاد الذي روجت له أوكرانيا في الصيف، وأن القوات الأوكرانية غير قادرة على استعادة الأراضي من روسيا، وأن موارد موسكو لا حدود لها”.

وأضاف أن هذه المشاعر تبطئ المساعدات العسكرية الغربية لكييف وتقف في طريق “صيغة السلام” في أوكرانيا.

وذكر دانيلوف، أن “الحل الوحيد للصراع بين موسكو وكييف المستمر منذ أكثر من عام ونصف هو الحل العسكري… صيغة السلام هي صيغة السلاح”.

وحث رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الغرب على مكافحة شكوكه المتزايدة بشأن آفاق أوكرانيا في الصراع.

وقال دانيلوف، إنه “يتعين على الدول الغربية أن تضع صيغتها المتفق عليها من أجل رؤية انتصار أوكرانيا وكذلك تكريس المساعدة العسكرية لأوكرانيا”، مضيفًا أن الدورات الانتخابية قد تؤثر على استقرار الشراكة بين أوكرانيا والغرب.

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وأكد أنه يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أيضًا تطوير وتنفيذ مجموعة من التدابير لتحييد ما يسمى بـ”إرهاق الحرب”.

وجاءت تصريحاته بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهجوم المضاد الأوكراني، الذي فشل حتى الآن في إحداث أي تغييرات ذات معنى على الخطوط الأمامية، لكنه شهد تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة في محاولات اختراق الدفاعات الروسية.

دانيلوف أوكرانيا كييف

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