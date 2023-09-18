عمرو سلامة يطرح التيزر التشويقي الأول لفيلم 60 جنيه

عرض المخرج عمرو سلامة، التيزر التشويقي الأول لفيلم 60 جنيه، قبل عرضه بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

علق عمرو سلامة، على تيزر فيلم 60 جنيه، قائلا: «أول فيديو تشويقي لفيلم"ستين جنيه"، تأليف وإخراج "عمرو سلامة" وبطولة الرابر "زياد ظاظا"، أول فيلم قصير يفتتح مهرجان الجونة السينمائي».

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فيلم 60 جنيه يفتتح مهرجان الجونة

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي «60 جنيه»، «أطلق النار على البطيخ»،«حتى نلتقي»، «ربيع يوم عادي»، «الماء الأسود».

كما يشارك بالمسابقة أربعة أفلام في عرضها الدولي الأول، وهي:«251»، «أخيرًا، اليوم الموعود»،«لا تبكِ يا غابريال»،«هزة» بالإضافة إلى فيلم التحريك «الأراضي الرمادية».