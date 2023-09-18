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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السوق | حدث مهم للمرة الأولى بـ مهرجان الجونة السينمائي

صدى البلد

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن إطلاق أحدث مبادراته «سوق الجونة السينمائية»، الذي يقام للمرة الأولى، ويستهدف خلق بيئة للتواصل وبناء العلاقات بين صانعي الأفلام والموزعين ووكلاء المبيعات والمستثمرين وغيرهم من الكيانات الرئيسية.


ومن أبرز فعاليات السوق، معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث ستكون هناك مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة متاحة للعرض خلال اليوم، في أوقات عرض محددة هذا بالإضافة إلى مبادرة « الجونة السينمائية للشباب» وهو برنامج مخصص للطلاب وصنّاع الأفلام الذين يقدمون أعمالهم للمرة الأولى، ويدعوهم البرنامج للمشاركة والاستفادة من جميع فعاليات المهرجان، إذ يهدف إلى توفير الموارد والتوجيه والترويج والدعم المطلوب، لتطوير أعمال هذه المواهب الشابة، ويمكن لصنّاع الأفلام الناشئين والمخضرمين أيضًا، إلقاء نظرة على الشركاء القادرين على دعمهم في عرض الأفلام، أو الانتهاء من أعمالهم التي لا تزال تحت التطوير.

 

وتهدف مبادرة الجونة السينمائية للشباب إلى تمكين الشباب وتعزيز صناعة السينما في مصر عبر الإجراءات التالية:


رعاية المواهب: تتناول المبادرة الحاجة إلى رعاية ودعم المواهب الناشئة في صناعة السينما العربية من خلال تقديم الخبرات والتجارب التعليمية للمواهب الناشئة والشخصيات المخضرمة في المجال.

 

أصوات متنوعة: السينما العربية غنية بالثقافات والقصص ووجهات النظر. تؤكد هذه المبادرة على الشمولية وتوفر منصة للأصوات التي قد تظل غير مسموعة، مما يساهم في خلق مشهد سينمائي أكثر تنوعًا. سيضمن الاختيار التغطية الجغرافية عبر مناطق مصر، والتوازن بين الجنسين، وتمثيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

تحسين المهارات: تقدم الورش والحلقات النقاشية والمحاضرات التي تُقام في المهرجان فرصًا قيّمة للتعلم، ومساعدة المشاركين في تطوير مهاراتهم التقنية واكتساب رؤى تخص الصناعة.

 

التواصل: يشتهر مهرجان الجونة السينمائي بفرص التواصل، وعبر ربط صانعي الأفلام الواعدين بمحترفي الصناعة والشركاء والمشرفين، تعزز المبادرة مجتمع داعم لدفع مسيرتهم نحو الأمام. كما تسهل من فرص التواصل بين المشاركين أنفسهم في حال  وجود احتمال لتعاون مستقبلي.

مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

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