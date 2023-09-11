مهرجان الجونة يعلن فتح باب التسجيل لبطاقة محبي السينما

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الاثنين، فتح باب التسجيل أمام الجمهور للحصول على بطاقة اعتماد محبي السينما، لحضور فعاليات دورته السادسة التي تقام شهر أكتوبر المقبل.

وقال المهرجان - في بيان اليوم الاثنين - إن تكلفة استخراج بطاقة اعتماد محبي السينما الواحدة تبلغ ألف جنيه مصري، وتتيح البطاقة لحاملها فرصة الالتقاء بشخصيات إقليمية وعالمية والذين سيجتمعون بالمهرجان.

كما تضمن البطاقة لحاملها حضور فعاليات سوق منصة الجونة السينمائية، ويمكنهم من دخول ساحات العرض مع فرصة مشاهدة أكبر قدر ممكن من الأفلام والتواجد في أبرز أحداث الصناعة يوميًا.

وتسمح البطاقة بالحصول على ثلاث تذاكر يوميا لحضور المناقشات والمحاضرات بواقع تذكرة واحدة للفعالية الواحدة، كما يمكنهم الحصول على أربع تذاكر يوميا لمشاهدة الأفلام بواقع تذكرة واحدة لكل فيلم.