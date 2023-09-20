محاكمة المتهم بإنهاء حياة صبي في الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم محاكمه المتهم ' هاني .أ ' المتهم بإنهاء حياة الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوك توك الخاص به وإنهاء حياة شريكه ' م .ب.م' 38 سنة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب .



تفاصيل الواقعة

وتعود الواقعة ليوم 23 يوليو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل لغز مصرع الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوكتوك الخاص به، والذي عُثر على جثته بعد تغيبه م.ذبوحا ومُلقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.



وتوصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني. أ. ج مقيم بقرية بجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه.

وبينت التحريات أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وبيعها في القاهرة أو العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يشرع في إنهاء حياته وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.