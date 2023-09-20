عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بإنهاء حياة صبي في الفيوم

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم محاكمه المتهم ' هاني .أ ' المتهم بإنهاء حياة الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوك توك الخاص به وإنهاء حياة شريكه ' م .ب.م' 38 سنة.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبدالحكيم عبدالحفيظ، وأحمد سعد، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح دياب .


تفاصيل الواقعة
وتعود الواقعة ليوم 23 يوليو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من حل لغز مصرع  الصبي توفيق ممدوح وسرقة التوكتوك الخاص به، والذي عُثر على جثته بعد تغيبه م.ذبوحا ومُلقى في شوال، في بحر الجعافرة بمركز إطسا.


وتوصلت تحريات المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة إلى أن وراء الجريمة شخص يدعى هاني. أ. ج مقيم بقرية بجيج التابعة لمركز الفيوم، وتم إلقاء القبض عليه وأدلى بأقواله واعترافاته كاملة بارتكابه الواقعة، وأضاف أنه كان يمر بأزمة مالية وشاهد المجني عليه.

 

وبينت التحريات أن الشيطان لعب برأسه لاستدراجه وسرقة إيراد اليوم من عمله على التوك توك وأخذ المركبة وبيعها في القاهرة أو العمل عليها في مدينة 6 أكتوبر، إلا أنه خلال الاعتداء بالضرب على المجني عليه ومحاولة تخويفه لترك التوك توك قاومه ما جعله يشرع في إنهاء حياته وتخلص من جثته في أحد المصارف المائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

مفاجأة| عملية زراعة شعر وراء عدم لعب لاعب الأهلي بالرأس أمام المصري

الزمالك يتواصل مع مدربين جدد لخلافة أوسوريو

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

ترشيحاتنا

صور مسربة.. حقيقة سهر كهربا وتغريمه من الأهلي| تفاصيل

سعر رنج روفر ايفوك 2023 في السعودية

هل يجوز صلاة الرجل بالملابس الداخلية؟.. رأي الشرع في المسألة

لمحبي الأناقة.. أرخص وأقوى موبايل شاومي للشباب والطلبة 

جهاد جريشة يكشف ملحوظة مهمة على أداء حكم مباراة الأهلي والمصري |تفاصيل

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 20-9-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض

انتبه فورا| 5 أسباب للإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين

شاهد.. لحظة إنقاذ سمكة قرش على يد مصيفين بفلوريدا

طريقة تحضير أرز بالكبدة

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ