الرئيس الأمريكي يعلن تخصيص مليون دولار لأعمال الإغاثة في المغرب

أجري الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأثنين، مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس قدم خلالها العزاء لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وخلال المكالمة، عرض الرئيس الأمريكي تقديم المساعدة إلى المغرب من أجل دعم جهود المملكة في الاستجابة للكوارث، وتقديم مليون دولار مخصصة لأعمال الإغاثة، وفقا لبيان أصدره البيت الأبيض.

كما ناقشس الجانبيان خلال المكالمة استعداد الولايات المتحدة في تعافي المناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.