بعد ارتفاع الأرض 20 سنتيمترا.. زلزال عنيف يضرب المغرب

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب على عمق 10 كيلومترات.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن مركز الهزة الأرضية التي ضربت المغرب كانت على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وأضاف مركز الزلازل، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت كذلك على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز المغربي.

وتاتي الهزة الأرضية كموجات ارتدادية تابعة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوية 6.8 على مقياس ريخر وتسبب في كارثة بشرية أدت إلى وفاة آلاف المواطنين.

وعلى جانب آخر، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بـ المغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.