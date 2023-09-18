عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ارتفاع الأرض 20 سنتيمترا.. زلزال عنيف يضرب المغرب

المغرب
المغرب

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأثنين، وقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب المغرب على عمق 10  كيلومترات.

ووفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فإن مركز الهزة الأرضية التي ضربت المغرب كانت على مسافة 55 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مراكش الواقعة غرب البلاد.

وأضاف مركز الزلازل، أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت كذلك على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من أوكايمدن الواقعة في إقليم الحوز المغربي.

وتاتي الهزة الأرضية كموجات ارتدادية تابعة للزلزال المدمر الذي ضرب المغرب بقوية 6.8 على مقياس ريخر وتسبب في كارثة بشرية أدت إلى وفاة آلاف المواطنين.

وعلى جانب آخر، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بـ المغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.

زلازل عنيفة وتسونامي| العالم الهولندي يثير الجدل ويتوقع كوارث بعد غد.. هل تتكرر مأساتي المغرب وليبيا؟

زلزال المغرب يترك المواطنين بالمناطق المنكوبة في العراء|شاهد

زلزال المغرب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي منطقة الحوز زلزال المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال|ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

تفاصيل جديدة فى زيادة المعاشات | التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

عاصفة التنين والسيول|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة وهذا ما يحدث بالخريف

في طريقها إلى مصر.. ما هي ظاهرة الحوض العلوي البارد؟

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب منطقة شمال إيطاليا

تركيا .. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

عباس شراقي: قوة زلزال المغرب تساوي انفجار 2 مليون طن ديناميت

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

ترشيحاتنا

هبوط في أسعار الذهب اليوم 18_9_2023.. ومفاجأة في عيار 21|فيديو

الخريطة الكاملة لصفقات الميركاتو الصيفي مع انطلاق الدوري المصري

قبل انطلاق الدوري.. الأهلي الأعلى قيمة تسويقية والجونة الأقل والبنك الأهلي الأكبر سنا

الحكم علي مرتضى منصور في سب شوبير والخطيب اليوم

أوكرانيا تسقط 18 مسيرة روسية و17 صاروخ كروز في هجمات ليلية

موسى مصطفى موسى يكشف عن مطالبه من السيسي حال فوزه في الانتخابات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

لحلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى

زوجة كريم فهمي تخطف الانظار بجمالها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

فيديو

خلصت عليه وحضرت فرح.. سفاحة المرج تنهي حياة زوجها لشكها في سلوكه

معرفوش ولو جابو سيرتي هخرب الدنيا.. حورية فرغلي ترد على أزمتها مع طليقة حسن شاكوش

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

اﻟﻤﺰﻳﺪ