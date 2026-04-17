قرار عاجل ضد طالبة متهمة بدهس صغيرة في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامها بدهس صغيرة تحت عجلات سيارة مرسيدس داخل كمبوند في أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور فتاة بسيارتها في منطقة أكتوبر، تصادف مرور صغيرة ما أسفر عن دهسها وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت التحقيقات، أن الصغيرة لفظت أنفاسها عقب وصولها إلى المستشفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا، من قسم شرطة أكتوبر يفيد وقوع حادث مروري أسفر عن وفاة طفلة، وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين أن السيارة كانت تقودها قاصر داخل كمبوند في أكتوبر.