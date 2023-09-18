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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: قرارات السيسي الأخيرة تفيد غالبية الشعب المصري

محمد باغة خبير اقتصادي
محمد باغة خبير اقتصادي

قال الدكتور محمد باغة، خبير اقتصادي، إن المواطن المصري هو بطل الرواية المصرية الوطنية في الإصلاح الاقتصادي، وكان يجب أن يتبع قرارات الإصلاح الاقتصادي قرارات للحماية الاجتماعية، وحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي ووجه بها الحكومة، كانت جيدة جدا في خضم أزمات متتالية يمر بها العالم، مصر تمر بها . 

خبير اقتصادي يتحدث عن قرارات الحماية الاجتماعية

وأضاف "باغة"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن الأزمة الاقتصادية هي أزمة مركبة سواء بالحديث عن تداعيات جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، أو الحرب التجارية العالمية الصامتة، وهو ما حمل الدول النامية أعباء شديدة في ظل أزمة اقتصادية طاحنة زادت من حدتها، وبالتالي جاء تدخل الدولة المصرية لتوفير الحياة الكريمة للمصريين. 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي جاءت متنوعة، ما بين زيادة علاوات، وزيادة المرتبات لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة، بإجمالي 5 ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، وسرعة تطبيق بدل التكنولوجيا الخاص بالصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، وقيام البنك الزراعي بتوفير مبادرات لتخفيف عن كاهل صغار المزارعين، وخاصة من المتعثرين مع البنك، فضلا عن إعفاء المتعثرين من سداد غرامات تأخير وسداد الأقساط المستحقة عليهم التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير بحد أقصى 2024. 

واستكمل، أن القرارات الاجتماعية تفيد السواد الأعظم من المصريين خاصة في مجال الزراعة، خاصة ان كافة الأزمات سواء روسيا وأوكرانيا أو جائحة كورونا كان العنصر الأهم هو الغذاء، ولذلك حزمة القرارات كانت تعمل على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن المصري. 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي نفسه اعترف بأن المواطن المصري هو سيد العملية بالكامل إذ أنه من صبر وتحمل الكثير من أجل أن تعبر مصر إلى بر الأمان. 

السيسي الإصلاح الاقتصادى المواطن المصري الأزمة الاقتصادية قناة إكسترا نيوز

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