عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد صفقة التبادل .. بايدن يتوعد إيران بعقوبات قاسية

بايدن
بايدن

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، "الاستمرار في فرض عقوبات على إيران؛ بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة" بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وقال بايدن: "عاد أخيرا خمسة أمريكيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، و"سيلتم شملهم قريبا مع أحبائهم بعد سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة".

وشكر الرئيس الأمريكي الحكومات التي شاركت في المفاوضات، وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية؛ لعملها "الدؤوب" إلى جانب الأميركيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران.

كذلك، أعرب بايدن عن امتنانه "الخاص" لأمير قطر وسلطان عمان "اللذين ساعدا في التفاوض على هذا الاتفاق".

بعد تبادل السجناء.. بلينكن: الصفقة تمت بمعزل عن التفاوض بشأن نووي طهران

مسؤولون إيرانيون يعلقون على صفقة تبادل السجناء مع أمريكا

وحذّر بايدن "حاملي جوازات السفر الأمريكية من عدم الذهاب" إلى إيران.

وأشار بايدن إلى أن "لم شمل الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول"، قائلا إنه أعاد "العشرات من مواطنيه".

ومن أحدث هؤلاء لاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت محتجزة في روسيا وأطلق سراحها في ديسمبر 2022، مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.

ايران بايدن طهران تبادل السجناء اتفاق تبادل السجناء صفقة تبادل السجناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

أعظم رموز النادي.. شوبير ينعى تيسير الهواري بكلمات مؤثرة

هل يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي؟.. وزير العدل يكشف مفاجأة: “إيه اللي هيحصل؟”

موضوعات متعلقة

بعد تبادل السجناء.. بلينكن: الصفقة تمت بمعزل عن التفاوض بشأن نووي طهران

مسؤولون إيرانيون يعلقون على صفقة تبادل السجناء مع أمريكا

ترشيحاتنا

مفيش منافسة.. الفريق أسامة ربيع: لا توجد طرق بديلة لقناة السويس

شروط العمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف.. ضوابط صارمة

تصريح صادم من مسئول عسكري في مالي بشأن "إيكواس"

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

ليفربول حبس محمد صلاح| مفاجأة حول مفاوضات اتحاد جدة مع “الفرعون”: اللاعب وافق.. والنادي الإنجليزي رفض

تكلفتها 60 مليار جنيه.. موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

لسبب غير متوقع.. وجبة سمك تفقد أمريكية أطرافها الأربعة.. تفاصيل مؤثرة

مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحراً

فيديو

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ