بعد صفقة التبادل .. بايدن يتوعد إيران بعقوبات قاسية

تعهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، "الاستمرار في فرض عقوبات على إيران؛ بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة" بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وقال بايدن: "عاد أخيرا خمسة أمريكيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، و"سيلتم شملهم قريبا مع أحبائهم بعد سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة".

وشكر الرئيس الأمريكي الحكومات التي شاركت في المفاوضات، وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية؛ لعملها "الدؤوب" إلى جانب الأميركيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران.

كذلك، أعرب بايدن عن امتنانه "الخاص" لأمير قطر وسلطان عمان "اللذين ساعدا في التفاوض على هذا الاتفاق".

وحذّر بايدن "حاملي جوازات السفر الأمريكية من عدم الذهاب" إلى إيران.

وأشار بايدن إلى أن "لم شمل الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول"، قائلا إنه أعاد "العشرات من مواطنيه".

ومن أحدث هؤلاء لاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت محتجزة في روسيا وأطلق سراحها في ديسمبر 2022، مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.