مسؤولون إيرانيون يعلقون على صفقة تبادل السجناء مع أمريكا

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه سيتم نقل 5 أمريكيين محتجزين في إيران إلى المطار قريبا ضمن عملية تبادل سجناء.

وأشار المسؤولون إلى أن أن السجناء الخمسة بصحة جيدة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، التوجه للإفراج عن 5 مواطنين إيرانيين من السجون الأمريكية، إضافة إلى تحرير أموال طهران المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي: "ستفرج الولايات المتحدة عن 5 سجناء إيرانيين، وأموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون بحوزتها اليوم".

وأشار المتحدث، إلى أن "خمسة سجناء امريكيين سيتم الإفراج عنهم أيضا مقابل السجناء الخمسة الإيرانيين".

وأوضح أن"اثنين من السجناء الإيرانيين سيعودان إلى طهران، فيما سيبقى اثنان في أمريكا، وسينتقل آخر لدولة ثالثة".

وأضاف كنعاني، أن "مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتم ويتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة".

بدورها نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عن مصدر قوله، إن "طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أمريكيين سيتم إطلاق سراحهم قريبا واثنين من أقاربهم إلى الدوحة اليوم".

وأضاف المصدر أن "قطر تؤكد تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة".

