خلافات سابقة.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث إصابته بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لمركز شرطة قطور من إحدى المستشفيات بإستقبالها (القائم على النشر "مصاب بجرح قطعى" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من (أحد الأشخاص وصديقه – مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مقص" وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما ، وبحوزة الأول ("المقص" المستخدم فى التعدى) ، وبمواجهتهما أقر الأول بتعديه على المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما ونفيا تعدى الثانى عليه ، وإدعاء الشاكى بذلك على غير الحقيقة لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه وبين الثانى ، وبمواجهة الشاكى أقر بإدعائه الكاذب على الثانى نكاية به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





