هربت للشرقية بسبب سوء معامله أهلها.. العثور علىً فتاة الجيزة المتغيبة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لمركز شرطة البدرشين من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلته (طالبة - سن 18) عقب توجهها لتلقى إحدى الدروس الخصوصية بدائرة المركز.

أمكن تحديد مكان تواجد المذكورة (بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) ، وبمواجهتها أقرت بترك مسكنها دون علم أهليتها لسوء معاملتهم لها ، ونفت تعرضها للإيذاء ، وتم إستدعاء أهليتها وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





