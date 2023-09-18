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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الغربية ورئيس الجهاز المركزي للتعمير يناقشان موقف مشروعات حياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اللواء م أ.ح محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها الجهاز بمركز زفتى ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا؛ لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، وذلك بحضور اللواء مهندس مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، اللواء. م طارق موافي نائب رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، دار الهندسة استشاري مشروعات حياة كريمة لمجلس الوزراء، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام لمحافظة الغربية، الاستاذه هبه الشرقاوي  عضو المكتب الفني لمحافظ الغربية.

 

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وتناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بقرى مركز زفتى والتي بلغت ٢٧٢ مشروعا في قطاعات الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية البيطرية، العمارات السكنية "سكن كريم"، الإسعاف، الكباري، ورصف الطرق الداخلية وتحسين شبكات الكهرباء ب ٥٤ قرية بمركز زفتى.

 

حيث تم مناقشة موقف ٥٤ مشروعا جار تنفيذها ووضع مخطط زمني لنهوهم في مختلف القطاعات بالإضافة إلى مناقشة موقف رصف وتسوية ٤٢ شارع داخلي بالقرى المقرر البدء في رصفها.

 

واستعرض دار الهندسة خلال الاجتماع موقف استلام المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل.

 

وأكد محافظ الغربية تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في هذه المشروعات مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها خلال جدول زمني محدد تمهيدا لدخولها الخدمة، لافتا إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

ومن جانبه، وجه رئيس جهاز التعمير الشكر لمحافظ الغربية على متابعته المستمرة للمشروعات، مشيدا بالتعاون البناء بين محافظة الغربية وجهاز التعمير، بما يعود بالنفع والفائدة على مواطني الغربية.

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