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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يناقش موقف مشروعات المرحلة الثانية لحياة كريمة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعا موسعا لمناقشة الخطط الزمنية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المرحلة الثانية المحلة، قطور، كفر الزيات وبسيون، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، الأستاذ حاتم حسني مدير إدارة التخطيط والمتابعة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة، الأستاذ عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور، المكتب الفني لمحافظ الغربية.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع الحضور موقف عدد من القطاعات وهي (الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، الإسعاف، التضامن الاجتماعي، الغاز، الاتصالات، المجمعات الخدمية).

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وأكد محافظ الغربية خلال الاجتماع أنه تم تحديد الأراضي التي ستقام عليها المشروعات، وأشار إلى أنه ما زالت هناك مشروعات لم يتوفر لها الأراضي المناسبة لاستكمال المشروعات وجار استكمالها، وذلك من خلال التنسيق مع الأهالي ورؤساء الوحدات القروية لسرعة توفير عدد من قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ بعض المشروعات.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل أية معوقات قد تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، وأن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي في العالم وأكبر مبادرة إنسانية في التاريخ الحديث.

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ووجه المحافظ بضرورة التنسيق المتواصل بين كل الجهات بشأن تنفيذ المشروعات المختلفة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما كبيرا لتغيير وجه الحياة في القرى المصرية

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الدكتور أحمد الدكتور طارق رحمي السكرتير العام المساعد السكر الشباب والرياضة الريف المصري

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