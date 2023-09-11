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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكليف الدكتور هانى الشامى قائما بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

عميد كلية التجارة
عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا قراراً بتكليف الدكتور هانى مصطفى حسن الشامى الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة للقيام بمهام وأعمال عميد كلية التجارة بجانب عمله الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميداً للكلية.

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حصل الدكتور هانى الشامى على بكالوريوس التجارة شعبة الاقتصاد من كلية التجارة جامعة طنطا في مايو 1990، وعين معيدا بقسم الاقتصاد في ديسمبر من العام ذاته، وحصل على درجة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي في سبتمبر 1997، ثم درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد عام 2008 من جامعة Surrey بالمملكة المتحدة.

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وتدرج "الشامي" في الوظائف العلمية حتى حصل على درجة أستاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة بجامعة طنطا عام 2013، ودرجة أستاذ عام 2018، وتولى العديد من المناصب الإدارية أهمها رئيسًا لقسم الاقتصاد عام 2018، والمنسق العام لإدارة الاتصال والعلاقات الدولية بجامعة طنطا اعتبارا من ديسمبر 2016 حتى يوليو 2019، وعين عميداً للكلية في سبتمبر 2020.

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