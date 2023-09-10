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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يلتقي رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية قبل انطلاق فعاليات الحوار المجتمعي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم بمكتبه ، ضيوف الحوار المجتمعي الذي ينظمه مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع محافظة الغربية في إطار مبادرة كلنا واحد .

ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

حيث استقبل المحافظ الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية و الشيخ أسامة الأزهري المستشار الديني لفخامة رئيس الجمهورية ، الكاتب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،وذلك قبل بدء فعاليات الحوار المجتمعي الذي سيعقد اليوم بمسرح المركز الثقافي بطنطا تحت عنوان بناء الوعي والسلم المجتمعي.

ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربية ،العميد هشام خورشيد مدير مكتب المخابرات الحربية

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