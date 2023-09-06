عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ترقية 21 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 25 مدرسا بجامعة طنطا

صدى البلد

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من شريف محمد حماده ، محمد عبد الفتاح العيسوى بكلية العلوم ، صفاء عيد سيد ، جيهان عبد الحكيم يونس ،فاطمه السيد سليمان بكلية التمريض ، مروه عوض ابراهيم ، رضوى مصطفى كمال ، سماح حمدى عبد الحليم ، مروى احمد ابو الهوى بكلية الطب ، محمد عبد الجيد ابراهيم ، محمد شكرى نايل بكلية الهندسة .

وقف 11 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في طنطا


كما وافق  المجلس على التعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لكل من  صفاء طلعت منصور بكلية التربية ، رمضان محمود قنديل بكلية العلوم ، محمد عمر البرعى بكلية طب الأسنان ، هانم محمد رياض ، ايهاب محمد عطا الله ، دينا فؤاد الشاعر ، خالد حامد عبد العاطى ، دينا ابراهيم عبد الحى بكلية الطب ، لبنى عبد الله عبد الفتاح بكلية الهندسة ، رغدة محمد عصمت كلية التربية الرياضية.

txt

بيطري الغربية: قافلة مجانية بقرية صالحجر للكشف على الماشية والطيور وصرف التحصينات

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس لكل من  أمانى سعيد الشرقاوى ، هدير محمد الصعيدى كلية التربية ، سماح مبروك البرلسى بكلية العلوم ، مصطفى نظيف حجاج بكلية التجارة ، نشوى على صالح ، رحاب محمد عبد الله بكلية طب الأسنان ، نرمين محمد عبد الغفور ، عبد الله عبد الفتاح عبد المولى بكلية الهندسة ، مروة فوزى الهارونى ، وسام مصطفى سيد كلية التربية النوعية ، سارة عادل مصطفى ، ايمان رزق الحسانين ، عزه ابراهيم اسماعيل ، هبه سعيد ابراهيم، احمد جمال كامل ، ريهام مصطفى عبد الرؤوف ، سلمى المتولى قنديل ، مصطفى اسماعيل شرف ، محمد السعيد عبد الغفار ، رضوى عماد عيسى ، داليا نادر جمعه ، مشيرة محمد البندارى ، رنا على نجيب الفلاح ، عادل محمد سلام بكلية الطب  ، خالد محمد عبد الفتاح  بكلية التربية الرياضية

والموافقة على منح (140 )  درجة دبلوم ، وعدد ( 206)  درجة ماجستير ، وعدد ( 62 ) درجة الدكتوراه.

الاراضي الزراعي الاسنان الهوى الد الرياضي الدكتور محمود الأراضى الزراعية بناء على الأراضي الزراعية الموافق هيئه التدريس رئيس الجامعة درجة الدكتوراه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

بنظام الساعات المعتمدة.. برنامج جديد للزراعة المحمية للحاصلات البستانية بـ «طنطا»

ترشيحاتنا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ