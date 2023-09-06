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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد تجهيزات معارض أهلا مدارس بمركزي طنطا وقطور..صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز معارض أهلا مدارس لبيع كافة المستلزمات الدراسية بمركزي طنطا وقطور .

بدء المحافظ جولته بتفقد تجهيز معرض أهلا مدارس بحي أول طنطا والذي سيوفر كافة المستلزمات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية بأسعار مخفضة، بداية من المنتجات الغذائية والأدوات المكتبية والملابس الخاصة بالمدارس «اليونيفورم»، بالإضافة للأحذية والحقائب، والملابس الرياضية.

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كما تفقد المحافظ معرض أهلا مدارس بمركز طنطا والمقام بسبرباي الذي سيوفر كافة المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.
وفي سياق متصل تفقد المحافظ خلال جولته تجهیز معرض أهلا مدارس بمدينة قطور الذي سيقوم ببيع كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، ذلك بالإضافة إلى الاطمئنان على رضا المواطنين وإقبالهم على هذه المنافذ.
جاء ذلك بحضور الأستاذ حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور

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