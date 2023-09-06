مصادرة 197 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 197 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.

وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية.

وخلال الحمة، تم المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، ورصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية، وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر، بإجمالي 197 عبوة.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وحررت محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة المختصة لتجري شئونها.