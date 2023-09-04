رئيس جامعة طنطا عن الرقص في حفلات التخرج: ليست ممارسات عامة

خصص برنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، فقرة خاصة للحديث عن وقائع الرقص في حفلات التخرج والآراء المختلفة حولها.

وقال محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، هناك قيم وتقاليد جامعية لا يجب أن نخرج عنها، فهي قيم مرتبطة بالمجتمع والعادات، مشددا على أن حفلة التخرج بمثابة هدية من الجامعة للمجتمع.

وأكمل: نحن نقدم للمجتمع شباب واع لديه وعي سليم وحقيقي، قادر على مواجهة التحديدات واستكمال خطة تنمية البلاد.

وفيما يخص واقعة الرقص في حفلات التخرج، أكد على أن تلك الواقعة والممارسات ليست عامة، والغالبية العظمي لا ينجذبون لمثل تلك الوقائع

