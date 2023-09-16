إطلاق نار يستهدف قوات إسرائيلية في محافظة طولكرم بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت قوات إسرائيلية في محافظة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن موقعا عسكريا قرب ضاحية شويكة في طولكرم تعرض لعملية إطلاق نار وجرت عمليات تمشيط بالمنطقة".

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فقد ذكر بيان لاحق لجيش الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف القوات، مشيرا إلى أنه بعد تمشيط المنطقة، عثر على عدة أعيرة فارغة في المنطقة القريبة إطلاق النار.

وأضاف أنه خلال عمليات التمشيط، أطلق مسلحون النار مرة أخرى وألقوا عبوات نحو القوات التي ردت بإطلاق النار عليهم، دون وقوع إصابات".

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية شويكة شمال طولكرم، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الضاحية وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على تسجيلات كاميرات مراقبة، تعود لعدد من المحال التجارية في ضاحية شويكة.