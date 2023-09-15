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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أسبوع شباب الجامعات.. طنطا تحصد 15 ميدالية متنوعة بالمسابقات الفردية والجماعية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شاركت جامعة طنطا فى أسبوع شباب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية الـــ 13، المنعقد بجامعة حلوان الذي انعقد المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وحصدت الجامعة 15 ميدالية فى مختلف الانشطة والمسابقات، شملت  5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية.

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قدم الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين فى المسابقات والأنشطة، مؤكداً على أن ذلك يأتي نتاجا لرعاية الطلاب المتميزين والموهوبين وتوجيه طاقاتهم لانتاج جهد ايجابي من خلال حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الفاعليات والمسابقات المختلفة لدروها فى تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم مشيداً بأداء الطلاب وتحقيقهم نتائج متقدمة.

أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه حرص على التواجد في الفعاليات الافتتاحية بالنيابة عن رئيس الجامعة لتحفيز الوفد المشارك والذي ضم 120 طالب وطالبة يمثلون الأنشطة الطلابية المختلفة برئاسة الدكتور مجدى وكوك والإشراف محمد القصير مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة،وعدد 40 من هيئة الإشراف والتدريب.

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وأضاف نائب رئيس الجامعة أن وفد الجامعة حقق العديد من الجوائز والكؤس والميدليات المختلفة شملت كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في الشعر العامى ، و كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في القصة القصيرة، وكأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى مجلة الحائط، وكأس المركز الثالث وبرونزوية دورى المعلومات، فى النشاط الثقافى والادبى ، أما فى النشاط الرياضى فقد حصدت الجامعة كأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى تنس الطاولة زوجى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية تنس الطاولة فردى طلبة، وكأس المركز الثالث وبرونزوية ألعاب القوى 200 م عدو، والمركز الرابع في كرة اليد طلبة، وفى النشاط الفنى، حصد الطلاب كأس المركز الثانى والميدالية الفضية لفريق كورال الجامعة، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية لفريق موسيقى الجامعة ، وفى الفن التشكيلى والرسم، حصلت الجامعة على كأس المركز الأول والميدالية الذهبية فى التصوير الضوئي ، وكأس المركز الثانى والميدالية الفضية فى الرسم الملون ، وكأس المركز الثالث والميدالية البرونزية فى الجرافيك، وكأس المركز الثالث الميدالية البرونزية فى لأشغال الفنية، أما فى نشاط الجوالة حصد الطلاب كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في جميع المجالات( ٨ مجالات داخل النشاط )، والنشاط العلمى حققت الجامعة الميدالية البرونزية فى المعرض العلمى( المشروعات الصغيرة) ، وأخيراً فى النشاط الاجتماعى حصدت الجامعة كأس المركز الثالث والميدالية البرونزية  فى الشطرنج، والمركز الرابع فى مسابقة الطالبة المثالية.

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