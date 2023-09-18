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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الجمعيات الأهلية: نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

صدى البلد

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم العمل الأهلي التنموي بدءًا من عام 2022، الذي اعتبره عام المجتمع المدني، وواصل دعمه للبرامج المجتمعية بهدف حماية المواطنين وصدر قانون خاص بالمنظمات الأهلية.

وأضاف عبد القوي خلال مقابلته مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي عزز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والعالمية، ولم يلتفت لمعارك خارج الوطن.

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى أن مصر تمر بفترة اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع الأسعار والأزمات الاقتصادية، ولكن الرئيس السيسي أصدر قرارات لحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع.

وفي الختام، أكد عبد القوي أنه لن يتم منح فرصة للعناصر التي تسعى لتدمير الدولة مرة أخرى، وأن الجميع يدعمون الرئيس السيسي من خلال تشكيل تحالف لدعم ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

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