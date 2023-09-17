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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طلعت عبد القوي: الرئيس السيسي ينحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة.. والدولة تتدخل لمنع احتكار للسلع

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

حل طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

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التحالف الوطني: إنفاق 20 مليار جنيه في صورة غذاء وعلاج للأسر الأكثر احتياجا

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برلماني: 300 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة| فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

طلعت عبدالقوي: قرارات الرئيس السيسي تنحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة.. فيديو
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين لذلك أصدر قرارات لدعمهم.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "هناك 11 مليون صاحب معاش ومستفيد من مضاعفة المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس السيسي".

وأشار النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: " قرارات الرئيس السيسي تنحاز لأصحاب المعاشات والطبقة المتوسطة"، موضحا: "الدولة تعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين".

 


برلماني: 300 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة| فيديو
قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها في كل المحافظات.

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وصلت إلى 300 مليار جنيه"، لافتا إلى أن 1500 قرية في المرحلة الأولى تحولت من حال إلى حال آخر".

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "القرى أصبح فيها جميع الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي ومراكز شباب، فضلا عن المشروعات التنموية"، موضحا: "المرحلة الثانية من المبادرة تبدأ في 1500 قرية في 20 محافظة"، موضحا أن: "المرحلة الثالثة قادمة؛ لأن هذا هو مشروع القرن".

 

التحالف الوطني: إنفاق 20 مليار جنيه في صورة غذاء وعلاج للأسر الأكثر احتياجا
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقدم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "توحيد البيانات على مستوى الجمهورية ساهم في تقديم الدعم لمستحقيه"، مشيرا: "20 مليار جنيه يتم إنفاقها في صورة غذاء وعلاج ونفقات مختلفة للأسر الأكثر احتياجا".

 


برلماني: الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.. فيديو
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "نعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة"، موضحا: "يتم التوسع في منافذ السلع".

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، "نعمل على تحسين أوضاع المزارعين واستلام المحاصيل منهم بأسعار تناسب مجهودهم ومع مع أنفقوه"، مختتما "نعمل على تحقيق مطالب النقابات العمالية".

 

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