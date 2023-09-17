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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: 300 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة| فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن إنجازات الرئيس السيسي تتحدث عن نفسها في كل المحافظات.

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أبرز الملفات والقضايا بالحوار الوطني اليوم.. طلعت عبد القوي يوضح

وأضاف طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تكلفة المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وصلت إلى 300 مليار جنيه"، لافتا إلى أن 1500 قرية في المرحلة الأولى تحولت من حال إلى حال آخر".

وأشار طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "القرى أصبح فيها جميع الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي ومراكز شباب، فضلا عن المشروعات التنموية".

واسترسل طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "المرحلة الثانية من المبادرة تبدأ في 1500 قرية في 20 محافظة"، موضحا أن: "المرحلة الثالثة قادمة؛ لأن هذا هو مشروع القرن".

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