برلماني: الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.. فيديو

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.



وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة"، موضحا: "يتم التوسع في منافذ السلع".

وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، "نعمل على تحسين أوضاع المزارعين واستلام المحاصيل منهم بأسعار تناسب مجهودهم ومع مع أنفقوه"، مختتما "نعمل على تحقيق مطالب النقابات العمالية".