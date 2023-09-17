التحالف الوطني: إنفاق 20 مليار جنيه في صورة غذاء وعلاج للأسر الأكثر احتياجا

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يقدم كل الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "توحيد البيانات على مستوى الجمهورية ساهم في تقديم الدعم لمستحقيه".



وأشارالنائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "20 مليار جنيه يتم إنفاقها في صورة غذاء وعلاج ونفقات مختلفة للأسر الأكثر احتياجا".