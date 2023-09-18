انتشار الفيروسات والأمراض.. خبير يوضح أثر التغيرات المناخية على الكوكب

أكد الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن المناخ أهم عناصر الطبيعة، ويقوم عليه عوامل مثل الزراعة، المياه، توزيع خريطة الأمراض، الهواء، وغيرها.

وتابع عطية الطنطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": أي تغير في عنصر من عناصر المناخ يؤثر في البحار والأنهار والمحيطات، وزيادة درجة الحرارة تعني تغيير أنشطة البشر ولا حدود في الغلاف الجوي.

وبشأن ارتفاع درجات الحرارة، علق قائلا: حال ارتفاع درجة الحرارة يرتفع سطح البحر وتتأثر المناطق بسبب ذوبان الجليد، علاوة على احتمالية غرق بعض الشواطئ بالعالم، وتأثر الأحياء البحرية، وموت الكائنات البحرية، وظهور أمراض وأوبئة جديدة

واختتم: ما حدث في درنة بسبب وجودها في مخر سيل، وشدة المطر وكثافته في الوقت القليل كان عاملا أساسيا للكارثة التي حدثت، مؤكدا أن التغيرات المناخية تقف وراء انتشار الفيروسات والأمراض