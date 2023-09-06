عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عطية الطنطاوي: ارتفاع درجات الحرارة يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي

ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة

أكد الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن درجة الحرارة ارتفعت 5 أضعاف ما اشهدته من ارتفاع خلال الـ20 عاما الماضية في القرن الماضي. 

txt

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

وأضاف عطية الطنطاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجة الحرارة يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي والمائي والاقتصادي، لافتا إلى أن ذوبان القطبين؛ يهدد بارتفاع منسوب البحر، الأمر الذي يهدد دولا والحياة البحرية. 

وأشار الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا الأمر يؤثر على الصيد والوعي والزراعة، والقارة الأفريقية أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن القارة الأفريقية فيها تهديدات كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية. 

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن كلفة المجابهة عالية جدا، وأكبر من طاقة القارة الأفريقية.

درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة الاحتباس الحراري درجات الحرارة عطية الطنطاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

ترشيحاتنا

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ