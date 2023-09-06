عطية الطنطاوي: ارتفاع درجات الحرارة يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي

أكد الدكتور عطية الطنطاوي، عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، أن درجة الحرارة ارتفعت 5 أضعاف ما اشهدته من ارتفاع خلال الـ20 عاما الماضية في القرن الماضي.

وأضاف عطية الطنطاوي، في مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، صباح اليوم الأربعاء، أن ارتفاع درجة الحرارة يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي والمائي والاقتصادي، لافتا إلى أن ذوبان القطبين؛ يهدد بارتفاع منسوب البحر، الأمر الذي يهدد دولا والحياة البحرية.

وأشار الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن هذا الأمر يؤثر على الصيد والوعي والزراعة، والقارة الأفريقية أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، مؤكدا أن القارة الأفريقية فيها تهديدات كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى أن كلفة المجابهة عالية جدا، وأكبر من طاقة القارة الأفريقية.