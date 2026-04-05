زيارة مفاجئة لمحافظ دمياط لمركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، زيارة مفاجئة، إلى المركز التخصصي للقلب والجهاز الهضمي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

حيث تفقد " المحافظ " أقسام التصنيف و الاستقبال والطوارئ ، والعيادات الخارجية ، و كذا قسم العلاج على نفقة الدولة و الأشعة والمناظير، وتابع خلال تفقده للأقسام سير العمل ، والإجراءات الطبية المتخذة للمرضى وموقف صرف الأدوية وتوافرها ، كما اطلع على خطة التعامل مع قوائم الانتظار للمرضى من داخل المحافظة وخارجها ، الإمكانيات المتاحة بالمركز و وجود عناية مركزة للقلب بها لتغطى المحافظة بكاملها .

و وجه " محافظ دمياط " تعليماته إلى فريق إدارتي المتابعة و الحوكمة والمراجعة الداخلية بديوان عام المحافظة، برصد الانضباط الإداري لفرق العمل بالمستشفى ...

كما حرص " الدكتور حسام الدين فوزى " على التواصل مع المواطنين والمرضى ، حيث استمع إلى مطالبهم و التعرف على رأيهم حول الخدمات المقدمة لهم من خلال المركز ، حيث أكد على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لفحص تلك المطالب والعمل على تلبيتها و وجه تعليماته إلى القائمين على المركز بالتيسير على المواطنين والمرضى .