محافظ دمياط يناقش الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات



عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم ، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط والدكتور رجب مجاهد ممثل مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة شبرا بجامعة بنها واستشارى مشروعات المحافظة و ممثلى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث ناقش " الدكتور حسام الدين فوزى " ، خلال الاجتماع آخر المستجدات بالمشروعات، والخطوات التنفيذية الأخيرة ، وخطط مرحلة العمل المقبلة .

وأكد " محافظ دمياط "، على الدفع بمعدلات التنفيذ بالمشروعات ، والاسراع بوتيرتها ، والالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة.